Avec « Varinou pour vous », Infiny Radio prend son envol à Saintry-sur-Seine

La webradio saintryenne créée par Théo Huguet a diffusé sa première émission consacrée à la culture et aux loisirs ce lundi 1er février.

« Si on ne stresse pas, c’est qu’on est pas prêts. Tout le monde stresse, qu’importe son expérience. » Claude Fournier a fréquenté les micros des radios libres, d’Europe 1 ou de RMC. Vulgairement parlant, on pourrait dire que l’ex-producteur et manager de stars de l’humour en a vu d’autres. Pourtant, comme pour tous ses partenaires de tablée, l’adrénaline se fait sentir, à quelques minutes de lancer « Varinou pour vous », la toute première émission live de l’histoire d’Infiny Radio.

Dans le studio à la lumière bleutée, inauguré en fin d’année dernière par Patrick Rauscher, maire de Saintry-sur-Seine, Théo Huguet est aux manettes. Après une dizaine d’années à animer des émissions de radio depuis sa chambre, le jeune homme s’est lancé dans une aventure plus ambitieuse, en fondant l’association d’Infiny Radio. Les yeux rivés sur sa console, il attend avec impatience les premiers échanges entre ses chroniqueurs et invités.