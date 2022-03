Bernard Nanty, Leuvillois et collectionneur de cartes postales [Portrait]

A 81 ans, Bernard Nanty est une figure des collectionneurs de cartes postales en France. Il en possède aujourd’hui plus de 400 000.

Accroupi dans un salon aux allures de musée, Bernard Nanty s’affaire à relancer le feu de sa cheminée. Malgré la bûche supplémentaire, les flammes sont timides, entraînant dans leur sillage un bref mais tonitruant éclat de rire. « Dites donc, on dirait bien qu’on a là un feu de femme veuve ! », lance t-il avec le sourire. Sur le chemin qui le mène jusqu’à sa table, le robuste octogénaire passe à proximité de ses trésors : des photos bien sûr, mais aussi des piles de livres anciens, d’affiches, de magazines et même quelques poupées. Cette maison (« l’une des plus vieilles maisons de Leuville, qui date des années 1750 », précise-t-il), qu’il occupe depuis 1986, est son royaume.

Et sur la table de la salle à manger trônent quelques uns des joyaux de sa couronne : des albums de cartes postales. Car Bernard Nanty est un cartophile. Et pas n’importe lequel. « J’ai plus de 400 000 cartes dans ma collection, souligne-t-il. Même si j’ai une connaissance sur l’ensemble du spectre des cartes postales, je suis plutôt spécialisé dans la période « semi-moderne », qui s’étend de 1920 à 1975 » Une passion et surtout une expertise qui l’auront amené dans les hautes sphères. Expert à l’agence photo Roger Viollet, contributeur pour plusieurs magazines spécialisés, participant ou responsable de très nombreux salons ou même président – toujours à l’heure actuelle – du Cercle international des collectionneurs de cartes postales contemporaines.