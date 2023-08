Bièvres : Une famille lance son outil pour récupérer et se relaxer comme les sportifs professionnels

Baptisée Boost Box, la société lancée par une famille biévroise propose de mettre à disposition des outils habituellement destinés aux sportifs de haut-niveau pour les entreprises et sportifs.

Faire découvrir au commun des mortels la puissance du matériel de récupération et de relaxation habituellement destiné aux sportifs professionnels. Telle est l’ambition de Boost Box, nouvelle société lancée par une famille biévroise depuis quelques mois.

A la barre et à l’initiative de cette innovation, on retrouve donc trois membres d’une même famille : Ines Decalonne, présidente de la société, ainsi que ses deux neveux, deux hommes qui connaissent pour le moins leur sujet. Léo et Sacha Bastien sont en effet anciens sportifs professionnels, respectivement dans le rugby (deuxième ligne passé notamment par le Biarritz Olympique) et le football (gardien de but passé par Granville ou Bastia-Borgo). L’occasion pour les jeunes retraités d’entamer la traditionnelle reconversion, tout en conservant un lien avec leur ancienne activité.

Une caravane innovante

Mais alors, en quoi consiste exactement cette Boost Box made in Bièvres ? « J’ai longtemps travaillé comme commerciale dans le milieu médical et je suis frappée par le fait que les professionnels de santé prennent en permanence soin des autres, mais que personne ne s’occupe de leur bien-être à eux, alors même qu’il sont en permanence confrontés à des situations stressantes, souligne Ines Decalonne. De l’autre côté, je connaissais les outils de pointe utilisés par mes neveux dans le cadre de leur récupération physique. L’idée était simple : permettre à tous de bénéficier de ces instants de récupération et de relaxation, en dehors du monde du sport professionnel. Si les hôpitaux étaiet notre cible privilégiée, nous avons étendu le concept aux entreprises ainsi qu’aux événements sportifs qui ne bénéficient pas de ce matériel onéreux. »

Le projet est alors lancé et l’équipe constituée. Restait pour la famille à trouver la formule idoine pour accueillir leurs nouveaux clients. « Nous avons tout de suite voulu être mobiles, afin d’amener sur place tous le matériel, indique la présidente de Boost Box. Mais il a fallu se creuser un peu la tête car une activité comme celle-là nécessite un espace assez important. » Pour déplacer les quelques 28 m² d’installation, la solution du semi-remorque est d’abord évoquée. « Trop gros et pas assez accueillant, certainement pas source de bien-être », la piste est rapidement abandonnée. Les Biévrois jettent alors leur dévolu sur une méthode plus innovante : une sorte de petite caravane (par ailleurs de fabrication française), qui n’est en fait pas si étroite que cela puisqu’elle se déploie jusqu’à atteindre l’espace requis.

Récupération physique et mentale

A l’intérieur du véhicule, les employés ou sportifs qui le souhaitent bénéficient alors d’outils bien connus des sportifs de haut-niveau. Bottes de pressoplastie (pour la circulation sanguine notamment), matelas de stretching ou de shiatsu ou même capsule de relaxation multisensorielle dévoilent alors leurs bienfaits, pendant une trentaine de minutes [ndlr : une centaine de personnes sont prises en charge au cours d’une journée complète], sous la supervision des deux ex-sportifs qui connaissent ces outils par cœur pour les avoir utilisés pendant leur carrière. Un système testé pour la première fois au cross national des sapeurs-pompiers de Reims, au mois de mars, et qui a semble t-il convaincu usagers comme fondateurs. « Nous avions beaucoup réfléchi sur le concept, mais le voir sur le terrain était très satisfaisant, explique ainsi Léo Bastien. On s’est rendu compte que l’activité était très cohérente, ce qui nous pousse à poursuivre l’aventure. »