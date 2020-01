Brunoy : rupture d’une canalisation d’eau rue du Réveillon

Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier 2020, tout le quartier des rues du Réveillon et Pierre-Prost a été privé d’eau suite à une forte inondation, dûe à une fuite sur une conduite d’eau. Le réseau d’alimentation a été aussitôt coupé et les rues fermées à la circulation. Dès 5h du matin, les services de police municipale et nationale ont quadrillé le secteur jusqu’au Pont de Soulins, on entendait des sifflets retentir pour réguler le trafic, affirmait lundi matin un riverain. Les élèves de l’école Robert-Dubois ont été impactés toute la journée sans eau, des bouteilles d’eau minérale ont pallié à la situation.

Les équipes de Suez ont réparé au plus vite en rétablissant le circuit en début de matinée mardi et la voirie ainsi restituée aux usagers. « La vétusté des canalisations est à l’origine de cet incident, déjà produit en juillet 2019« , confie Emmanuelle Beauchage du cabinet du maire. Bruno Gallier, l’édile, a réclamé d’urgence, pour la fin de semaine, une réunion avec La Lyonnaise des Eaux.

Philippe Lalance