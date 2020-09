Chevannes : un rassemblement animé en plein air pour les associations

De nombreuses animations seront proposées pour petits et grands sur le stade municipal demain, le samedi 5 septembre.

La fête du village associatif de Chevannes aura bien lieu ce samedi 5 septembre. « De nombreuses mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité sanitaire », souligne le maire Samir Ben Ouada. Chaque personne devra se munir d’un masque pour entrer sur le stade et mettre du gel hydroalcoolique pour participer aux animations des stands.

Pour cette première édition de fête du village associatif, les associations ont prévu de nombreuses initiations : golf, pétanque, tennis, football, tir à l’arc, théâtre… Les enfants âgés de 6 à 11 ans auront accès à quatre structures gonflables prêtées par la commune voisine de Mennecy. « L’objectif de cette nouvelle version est de créer un village dans le village, où les visiteurs peuvent découvrir la richesse et la diversité de nos associations. Au programme, nous avons un tournoi de pétanque, des jeux de société, une démonstration de danse, un chamboule-tout et de nombreuses surprises comme les prix pour les futurs collégiens, les brevetés et les bacheliers ! »