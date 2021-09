Brétigny-sur-Orge : Le Rack’am s’apprête à retrouver son public

La nouvelle saison de la salle de concert démarre le vendredi 24 septembre, après plus d’un an et demi sans public.

«Nous sommes complètement impatients et remontés à bloc pour démarrer cette nouvelle saison. » Les mots de Bérengère Salles, diretrice du Rack’am, n’y trompent pas : les équipes de la salle de spectacle brétignolaise sont fin prêtes à repartir à l’abordage. Il faut dire que pour Bérengère, Elina, Rémy et Enzo, les quatre travailleurs permanents de la salle de concerts, les retrouvailles avec le public se seront fait attendre. Et pour cause : le dernier concert en configuration « normale » au Rack’am remonte déjà à plus d’un an et demi, en mars 2020.

« Au mois de juin de cette année, avec le déconfinement, nous avons trouvé peu pertinent de rouvrir la salle pour seulement une trentaine de personnes, note la directrice. Nous avons estimé que l’époque était davantage aux terrasses, au retour à la vie en extérieur et nous nous sommes donc concentrés sur l’organisation de notre programmation estivale « hors les murs ». Ce qui, avec le recul, était plutôt une bonne chose puisque cet événement a bien fonctionné, avec quelques 800 spectateurs assis pour la fête de la musique par exemple. »