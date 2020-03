[Coronavirus] Deux Génovéfains bloqués au Cap-Vert

Alors que de nombreux pays ferment progressivement leurs frontières pour limiter la propagation du Coronavirus, des Français sont encore bloqués à l’étranger et attendent désespérément d’être rapatriés. C’est le cas d’Elodie et de son mari, bloqués au Cap-Vert depuis plusieurs jours.

Leurs vacances sont devenues un cauchemar. Partis quelques jours au Cap Vert, Elodie et son époux sont aujourd’hui bloqués sur l’île, sans possibilité de rejoindre la France. Originaire de Sainte-Geneviève-des-Bois, le couple a atterri à Sal le samedi 14 mars, c’est-à-dire avant les mesures de confinement prises par le président de la République.

A l’instar des nombreux Français présents sur l’île, ils ont découvert les nouvelles consignes sanitaires le mercredi 18 mars, au moment où le Cap-Vert annonçait lui aussi la fermeture de ses frontières. Depuis, les deux Essonniens se rendent tous les jours à l’aéroport pour tenter d’obtenir un billet retour… « Le dernier vol autorisé de notre compagnie était complet, nous n’avons pas pu embarquer. Et dorénavant ils n’ont plus le droit de voler. Nous envoyons des mails au consulat de France tous les jours : au début ils étaient optimistes et nous assuraient que tout serait réglé d’ici trois ou quatre jours… Mais le discours a changé, on nous dit de nous débrouiller par tous les moyens et de ne pas attendre un rapatriement », désespère Elodie, dont le séjour devait se terminer ce samedi 21 mars. Selon elle, certains Français auraient réussi à rentrer grâce à leurs tour-opérateurs.

La jeune femme est d’autant plus inquiète qu’un premier cas de Coronavirus a été détecté sur une île voisine. Il s’agirait d’un homme en provenance d’Angleterre. « On a laissé pour la première fois nos enfants à mes parents, on a vraiment peur de ne pas rentrer ces jours-ci. C’est un cauchemar. »