Essonne : et si l’oeuvre d’art, c’était vous?

Le Getty Museum de Los Angeles a lancé ce concours il y a quelques jours. L’objectif : reproduire, chez soi, des œuvres d’art. La municipalité d’Arpajon propose aux habitants – confinés – d’y participer.

L’idée vient tout droit des Etats-Unis. Le Getty Museum de Los Angeles a lancé un grand défi : se mettre en scène pour reproduire des œuvres d’art. D’où son nom : le Getty Museum Challenge. Idéal pour s’occuper quelques heures en cette période de confinement dû à l’épidémie de Covid-19 qui a fait, jusqu’à ce jeudi 9 avril, 163 décès dans le département.

La ville d’Arpajon s’en amuse et propose aux Arpajonnais et habitants des environs d’y participer. « Une seule règle : faites avec ce que vous avez sous la main, propose la municipalité. Pas de retouche, juste de la créativité, de l’humour et de l’audace ! »

Les volontaires pour cet Arpajon Art Challenge ont le choix entre dix œuvres : The Frame de Frida Kahlo, Le Baiser de Klimt, Combattant jaune de Soly Cisse, Pulp Fiction de Bansky, Nana danseuse de Niki de Saint Phalle, La Joconde de Léonard de Vinci, Le fils de l’homme de René Magritte, Pez Dispenser II de Jean-Michel Basquiat, Orange Red Yellow de Mark Rothko et Kashink.

Envoyez vos créations, en message privé, sur la page Facebook de la mairie d’Arpajon.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.

🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items

And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V

— Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020