Corbeil-Essonnes : A la fois collégiens et entrepreneurs

Kevin, Loquman et Lyedson ont lancé leur marque de vêments en décembre dernier. Baptisée Pluton.space, elle est pour l’instant vendue sur Corbeil-Essonnes et aux alentours.

Pluton.space. Avec un nom pareil, on pourrait croire que ces jeunes ont la tête dans la lune. Mais c’est tout le contraire : s’ils ont des étoiles plein les yeux, leurs têtes, elles, sont bien ancrées sur Terre. Agés de 14 ans, Kevin, Loquman et Lyeston, tous les trois collégiens à Corbeil-Essonnes, ont lancé en novembre 2021 leur marque de vêtements. Ils commercialisent des casquettes, des tee-shirts et des sweat dont le logo en forme de cœur humain est facilement reconnaissable. Baptisée Pluton.space – « en référence à la planète la plus éloignée du système solaire pour dire qu’on aura tellement d’avance sur nos concurrents qu’ils ne pourront jamais nous rattraper ! » – la marque est pour l’instant uniquement commercialisée sur la ville. « Nous avons acheté un vélo pour les livraisons à domicile et nous déposons tous les colis nous-mêmes dans les points relais Mondial Colis. Toutes les livraisons se font le week-end pour ne pas empiéter sur notre temps scolaire. Pour l’instant nous vendons uniquement nos produits sur Corbeil-Essonnes mais nous espérons bientôt nous déployer sur tout le département de l’Essonne. Peut-être d’ici l’été ? », détaille Kévin Nyokon, directeur général de la marque. Avec ses deux amis, Lyedson Mendes, graphiste, et Loquman Ibrahimi, programmeur, ils ont fait le choix du « Made in France » et proposent des vêtements écologiques. « Les produits sont achetés en Alsace et, une fois réceptionnés, nous réalisons le flocage dans le Fab Lab de notre collège grâce à une presse à chaud. »

Pour monter leur petite entreprise, les élèves du collège Léopold-Sédar-Senghor ont fait preuve de tenacité et… d’audace ! Selon la légende, ils n’auraient pas hésité à interpeller directement le maire de la ville, Bruno Piriou. Une initiative réussie puisque les fondateurs de Pluton.space ont obtenu de nombreuses réponses, en particulier sur les responsabilités – et les obligations – auxquelles ils doivent désormais se soumettre. « Il y a beaucoup d’administration (rires). Il faut être patient et toujours trouver des solutions », expliquent les jeunes entrepreneurs, qui ont notamment appris à faire face aux imprévus et à gérer une équipe. Celle-ci est composée principalement de jeunes de la ville et de camarades de classe. Mannequins, community manager (pour gérer les réseaux sociaux), photograhe, livreurs… autant de personnes qui font vivre l’aventure Pluton.space et participent au développement de la marque. « Nous avons demandé dans notre entourage qui était intéressé pour participer au projet et nous leur avons fait passer de vrais entretiens pour connaître leurs motivations, leurs objectifs, etc. On est une petite douzaine, on essaie de donner des salaires de 20 ou 30 euros pour récompenser le travail fourni. On aimerait bien donner plus mais ça sera possible quand la marque sera reconnue et que l’entreprise grandira. »