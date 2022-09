Corbeil-Essonnes : Une collecte pour sauver la dernière librairie indépendante de la ville

Gérante de la librairie Chauvelin depuis 18 ans, Christine souhaite faire

valoir ses droits à la retraite et transmettre le flambeau à Eric et Jeanne. Eux ont besoin d’un premier soutien financier pour se lancer dans l’aventure.

Installée sur la rive droite, au 6 place Saint-Léonard, la librairie Chauvelin est bien connue des Corbeil-Essonnois. Il faut dire que les locaux accueillent des vendeurs de livres, de presse et de papeterie depuis 1904 ! Mais son histoire pourrait prochainement prendre un autre tournant : Christine, la propriétaire actuelle, souhaite faire valoir ses droits à la retraite. Soucieuse de l’avenir de son « bébé », qu’elle a fait grandir et évoluer au fil de ces 18 années, elle aimerait transmettre le fonds de commerce à Jeanne et Eric, ses salariés. Cependant, pour lancer ce nouveau projet avant la fin de l’année, les deux amoureux des livres ont besoin d’un soutien financier pour obtenir un prêt et constituer leur trésorerie de départ. C’est pourquoi ils ont lancé une cagnotte solidaire afin que la nouvelle librairie « Tournez la page » puisse voir le jour. « Nous sortons d’une période de chômage et nous ne disposons pas de la somme nécessaire pour convaincre les banques de nous suivre. ça coule de source que ce soit nous… Du moins on aimerait que ça soit le cas. On aime le contact avec les clients, les conseiller et prendre le temps de découvrir les livres. La librairie fonctionne tout à fait bien, notre activité quotidienne lui assure la santé financière et nous avons dans la tête pleins d’idées pour continuer à nous développer, notamment la réalisation d’un site internet pour rendre plus facile la commande et la réservation de livres », confient Eric et Jeanne, qui espèrent collecter 30 000 euros. Pour l’instant, les dons s’élèvent à 1 880 euros.

En plus d’être une véritable entité, la librairie Chauvelin est surtout la dernière librairie indépendante de la commune. Et avec le départ de la Fnac du centre commercial d’Evry-Courcouronnes… « Les gens ne savent plus où aller pour acheter des ouvrages. Et puis c’est important de garder une telle activité en centre-ville car nous proposons différents services : la Française des Jeux, la presse, les livres, mais aussi les manuels scolaires et les jeux de société. Venir dans une librairie c’est soutenir le commerce local et le travail de personnes qui s’impliquent vraiment », complète Christine. La preuve en est, la librairie est partenaire du salon du livre à Mennecy ou encore du prochain salon du manga au Coudray-Montceaux (samedi 24 septembre de 10h à 17h au centre commercial Les Terrasses).