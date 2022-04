Corbeil-Essonnes : Une fresque aux couleurs de la ville pour habiller la clôture du poste source d’Enedis

Les Grands moulins, les immeubles des Tarterêts, le centre hospitalier sud francilien, l’hôtel de ville et une petite voiture bleue qui sillonne les routes de l’Essonne… autant de symboles à retrouver sur la fresque réalisée sur la clôture du Poste source « Essonne » d’Enedis. Implanté à Corbeil-Essonnes, sur l’avenue du 8-Mai-1945, le site accueille désormais une œuvre réalisée par Mickaël Esprin, artiste peintre-graffeur. Celle-ci a été inaugurée le jeudi 14 avril en présence de Paul Dias, directeur territorial d’Enedis en Essonne, de l’artiste, d’Oscar Segura, adjoint à la Culture auprès du maire de la ville, et des responsables Enedis du Bureau régional d’ingénierie poste source (BRIPS) et de l’Agence maintenance exploitation poste source (AMEPS).

« L’idée c’était de raconter l’histoire de la commune mais aussi de l’entreprise Enedis. C’était un vrai challenge car nous avons dû nous adapter à l’architecture des monuments à représenter et au lieu : peu de recul (double voie avec beaucoup de circulation), du vent en continu et de nombreux piétons« , fait savoir Mickaël Esprin, qui a principalement utilisé de l’acrylique et de la peinture en aérosol.

La réalisation de la fresque s’inscrit dans d’importants travaux de sécurisation du Poste source, équipement au cœur du réseau de distribution de l’électricité. La première phase du chantier concernait principalement la sécurisation du site avec le remplacement des unités auxiliaires ou encore la maintenance des transformateurs. Une seconde phase devrait cette fois permettre de moderniser le système – bien que tout soit télécommandé – et numériser le contrôle commande / disjoncteur.