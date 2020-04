[Covid-19] A Angervilliers, tout le monde se mobilise contre le Covid-19

Depuis la mise en place du confinement le mardi 17 avril, les collectivités essonniennes se mobilisent pour venir en aide aux personnes isolées et faire respecter au mieux les gestes barrières. A Angervilliers, une véritable chaîne de solidarité a été mise en place par les élus et les habitants.

Vieux tee-shirts, lacets de chaussures, chutes de tissus… Ne jetez plus rien, la mairie d’Angervilliers récupère ces matériaux ! Ils sont réutilisés pour fabriquer des masques lavables à 60 degrés qui seront distribués aux habitants. Depuis plusieurs semaines, 300 masques ont déjà été produits grâce à une chaîne solidaire : les élus récupèrent les tissus, un premier groupe s’occupe de les couper en carrés de 20cm (une taille enfant est également disponible) et de rassembler les couches, puis des couturières bénévoles finalisent le produit. « Nous laissons une poche libre à l’intérieur des trois couches si les habitants veulent rajouter un Sopalin ou quelque chose qui servirait de filtre supplémentaire. En attendant d’équiper toute la population, nous avons déjà donné des masques et des gants aux seniors et aux plus vulnérables » , précise le maire d’Angervilliers, Dany Boyer.

Mais la mobilisation ne s’arrête pas là ! Le commerce multiservice du village propose également la livraison et a équipé ses locaux pour accueillir le public en tout sécurité : lave-main, caisse automatique pour déposer l’argent et vitre de protection. De même pour la pharmacie qui prépare les commandes grâce aux ordonnances préalablement récupérées par les élus, puis les livre à domicile.

Enfin, afin que le temps paraisse un peu moins long, un service culturel à distance a été développé. Il suffit de contacter les élus ou de s’inscrire sur Internet pour choisir des ouvrages à la bibliothèque et profiter des livres quelques semaines !

Attention, toutes les demandes doivent être formulées auprès du numéro d’astreinte : 06.88.24.19.32.