[Covid-19] A Marcoussis, la culture s’invite dans votre salon

A l’heure du confinement, il est parfois difficile de trouver des occupations ou d’avoir accès à la culture. Afin de remédier à cette problématique, la ville de Marcoussis de nombreuses initiatives ont été mises en place.

Alors que des musées ou des théâtres ont partagé sur les réseaux sociaux une partie de leur collection ou des extraits de leurs spectacles, à Marcoussis les élus et les associations se mobilisent pour faire vivre la culture ! Tout d’abord, Olivier Thomas, le maire lui-même, lit tous les jours un poème sur la page Facebook de la ville. Débutée le 8 avril, cette lecture permet de découvrir quotidiennement des auteurs en fonction de l’ordre alphabétique. Par exemple, A comme Guillaume Apollinaire et P comme… Jacques Prévert!

Et puisqu’on parle de vers et de textes, sachez que des feuillets sont distribués en même temps que les repas aux personnes vulnérables. La « Brigade de la culture », qui se compose d’agents de la médiathèque et de l’Ecole des arts, contacte aussi les personnes isolées par téléphone pour des lectures ou des jeux.

Enfin, la musique est à l’honneur grâce à des « concerts sous les fenêtres » tous les jours à 19h45. « La professeure de chant de la chorale choisi chaque jour une chanson et grâce à un lien internet vers le karaoké et la version originale les élèves peuvent chanter ensemble. Les liens sont communiqués sur le Facebook de Village de Marcoussis pour permettre à tous les habitants de chanter ensemble » , précise la mairie.