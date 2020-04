[Covid-19] Huit musiciens du Val d’Yerres créent un titre original à domicile

Professeur au conservatoire de Montgeron, Nicolas Bertina, alias Kony C, a lancé un challenge : créer un titre original et une vidéo avec huit artistes en huit jours. Un projet pour créer du lien en cette période de confinement.

Reconnection, tel est le nom du titre réalisé par huit artistes du Val d’Yerres Val de Seine en une semaine. Ce morceau est le résultat d’un challenge lancé par Kony C : produire un son et une vidéo à distance. « J’ai voulu reconnecter les gens et créer du lien social pendant cette période de confinement. Même si on est chacun chez soi, on a réussi à produire quelque chose qui va apporter du sourire et un moment de détente« , se réjouit Kony C.

Pour réussir ce défi, le professeur au conservatoire de Montgeron a d’abord joué un rythme à la batterie. Il a ensuite envoyé le son au premier musicien, qui s’est à son tour enregistré et filmé depuis son domicile. Le soir-même, la piste audio est renvoyée à Kony C pour assembler les deux instruments. Le résultat est ensuite donné au second artiste. Et ainsi de suite pendant huit jours. A la fin, Kony C a travaillé globalement le mixage du morceau. « C’est de l’improvisation puisque les pistes audio ne sont pas enregistrées dans un ordre habituel. Chaque artiste a pu apporter sa touche personnelle tout en s’adaptant au tempo de la batterie« , poursuit l’ingénieur du son, qui s’est entouré de Armelle Rebischung alias Gribouille (chant), de Mathieu Le Nestour (chant talkbox et clavier 1), d’Emmanuel Guirguis (guitare électrique), d’Allister Thepault (basse), de Momé (guitare acoustique), de Kyan Baharifar Langer (percu) et de Baptiste Campenon alias Chill Room (clavier 2).

Posté le 13 avril sur la plateforme Youtube, le clip comptabilise déjà 1 476 vues. De quoi encourager Kony C à renouveler l’expérience de ce projet artistique spécial confinement. Reste à trouver les artistes qui possèdent le matériel nécessaire à l’enregistrement. « Cela nous permet de garder un contact avec l’extérieur et la musique à cette faculté à apporter un sentiment d’évasion : aussi bien pour ceux qui jouent que pour ceux qui écoutent« .