[Covid-19] Lisses contrôle la température de ses agents avec une caméra thermographique

Mobilisés pour continuer d’assurer un service public, les agents municipaux font partie des professionnels en première ligne durant la crise sanitaire du Covid-19. Afin d’assurer la sécurité de ses employés et des partenaires, la commune de Lisses a mis en place un système de mesure de la température dans un bâtiment municipal très fréquenté. Ainsi, l’installation de la caméra et une phase de test ont été réalisées le vendredi 17 avril au sein du pôle administratif et services techniques situés aux Malines.

Grâce à sa caméra thermographique, l’outil permet de prendre la température de toutes les personnes entrant dans le bâtiment : « Au-delà de 38°, un signal d’alarme se déclenchera. Il sera alors demandé à la personne de se rapprocher d’un médecin afin de connaître les causes de sa fièvre. En complément de ce dispositif, un investissement dans des caméras portatives a également été réalisé. Elles permettront la sécurisation des salles accueillant du public, post confinement, telles que les écoles, les accueils de loisirs, salles de spectacles… » , fait savoir la collectivité, qui est la première de l’Essonne à utiliser ce dispositif.