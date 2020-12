De la solidarité pour le réveillon dans l’Etampois Sud-Essonne

Des paniers gastronomiques seront distribués aux familles les plus démunies.

Au total, ce sont plus de 300 paniers qui seront distribués dont 204 dans les quartiers prioritaires de la ville d’Etampes et 100 dans les communes du territoire de la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE). Il semblait donc naturel à la CAESE de participer à cette opération.

« Chaque année, une personne sur 10 souffre de solitude et d’isolement. Une réalité difficile au quotidien, mais encore plus douloureuse les soirs de fête. Que ce soit pour des raisons d’emploi, d’âge, de handicap, de situation familiale ou de maladie, la solitude se révèle avec encore plus d’acuité lors des fêtes de fin d’année », rappelait Johann Mittelhausser, président de la CAESE lors du Conseil communautaire qui a eu lieu le lundi 14 décembre…