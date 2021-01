Essonne : De Longjumeau à St-Barth, le parcours d’Isabelle Lindbergh

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Isabelle lindbergh (@isabelle_lindbergh)

« Si j’avais écouté les gens autour, je ne serais pas là où je suis »

C’est pendant son enfance à Longjumeau qu’a grandi sa passion pour la photo. « Toute petite j’ai toujours été manuelle. J’aimais créer, j’étais bonne en art. Ma grand-mère voulait être photographe, mais elle n’a pas pas pu à cause d’un problème aux jambes. Alors, j’ai été ses jambes« , se souvient la photographe qui, plus jeune, postait ses photos sur le Skyblog de l’école. « J’étais assez timide et mes camarades aimaient beaucoup mes clichés. Ca me faisait du bien, c’était mon moyen de communication. » A ses 14 ans, Isabelle se souvient d’une jeune fille très peu à l’extérieur. « Je retouchais mes photos sur Paint, avant l’arrivée de Photoshop, dit-elle en riant. J’étais assez douée, une vraie geek ! » L’objectif de son appareil photo jetable capturait les instants d’école et de tout ce qui l’entourait en général. « Ma mère devait tout développer, la pauvre ! »

Diplômée depuis huit ans, Isabelle Lindbergh a pu travailler avec de nombreuses marques comme Lancel, Swarowski, Yves Saint-Laurent ou encore Nestlé. Attirée par les milieux du luxe et de la musique, elle a réussi à s’y faire sa place et reste persuader que tout dépend de la volonté. « La crise sanitaire m’a forcé à m’adapter, trouver de nouveaux clients. Des portes se ferment mais d’autres s’ouvrent ! » Fière de là où elle est aujourd’hui, Isabelle tient à encourager la jeunesse longjumelloise : « Quand je suis arrivée à Paris, je partais de rien. Si j’avais écouter les gens autour, je ne serais jamais ici. Il ne faut pas écouter les autres, il faut persister. » Un beau message d’encouragement que prendra volontiers la jeunesse, surtout au vu de la situation actuelle. Quant à elle, c’est l’aventure américaine qui lui tend les bras. « J’ai appris tellement de choses à Paris, je voulais les transmettre. L’île où je suis est multiculturelle, je peux travailler avec des Américains. C’est un territoire où on ne s’ennuie pas, je suis super occupée depuis que je suis arrivée. »

