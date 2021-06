Départementales 2021 : A Epinay-sous-Sénart, les conseillers sortants en tête

A l’issue du premier tour des élections départementales qui s’est tenu ce dimanche 20 mai, le dépouillement des urnes positionne les conseillers sortants du canton d’Epinay-sous-Sénart en tête.

Il semblerait que Damien Allouch et Annick Dischbein n’aient pas trop de soucis à se faire. A l’issue du premier tour des élections départementales qui s’est tenu ce dimanche 20 juin, le binôme sortant a mobilisé 43,81 % des votes.

La liste d’opposition Union de la Gauche et des Ecologistes est en tête dans la moitié des huit communes du canton (Boussy, Epinay, Quincy et Tigery). Dans les autres, c’est celle de la majorité départementale qui est passée devant. A noter que la liste adverse, menée par Caroline Brillaux et Hatik Riad se place à dix points d’écart de celle du Rassemblement National, incarnée par Evelyne Diet et Thiebauld Vega, avec 23,16 % des suffrages exprimés.