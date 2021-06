Départementales 2021 : A Massy, la majorité départementale en première position

Suite au premier tour des élections départementales qui s’est tenu ce dimanche 20 juin, les résultats des dépouillements du canton massicois donnent la liste de Martine Cinosi Girard et de Nicolas Samsoen en tête.

Les jeux ne sont pas encore faits. Après le premier tour des élections départementales, organisé le dimanche 20 juin, c’est la liste menée par Marine Cinosi Girard et Nicolas Samsoen qui se place en première position du scrutin massicois. Le binôme de la majorité départementale récolte 42,7 % des suffrages exprimés, contre 36,88 % pour la liste de Roger Del Negro et Rafika Rezgui, binôme de l’Union de la Gauche et des Ecologistes.

Rafika Rezgui, conseillère départementale sortante et édile de Chilly-Mazarin, était en tête sur sa commune avec 46,35 % des voix, mais a été doublée sur la ville de Massy, remportée par son maire Nicolas Samsoen (avec 49,5 % des voix).