Départementales 2021 : Sur le canton d’Athis-Mons, la gauche mène la danse

A l’issue du premier tour des élections départementales qui s’est tenu dimanche 20 juin, c’est la liste de Marion Beillard et de Jean-Jacques Grousseau qui obtient le plus de votes dans le canton d’Athis-Mons.

21 points d’écart. C’est ce qui sépare les listes de la majorité départementale et celle de l’Union de la Gauche et des Ecologistes dans le scrutin des élections départementales. Après le premier tour qui s’est tenu ce dimanche 20 juin, Marion Beillard et Jean-Jacques Grousseau prennent la tête du classement politique du canton athégien avec 42,28 des suffrages (soit 3 934 votes). C’est à Athis-Mons, commune où Jean-Jacques Grousseau est édile, que la liste a réalisé son score le plus important, avec 52,53 % des voix.

Derrière elle se positionne la liste d’Aline Durand, fille de Christine Rodier (conseillère départementale sortante), et de Pascal Picard (ancien binôme de Christine Rodier) avec 21,28 % des suffrages (soit 1 980 votes). Ils sont suivis par la liste sans étiquette de Nathalie Lallier et Julien Dumaine, avec 16,71 % des voix.