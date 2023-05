Des professionnels réunis au sein du collectif burn-out

Sept professionnels s’unissent pour apporter une réponse innovante à un mal en plein développement : le burn-out.

Partant du constat que l’unique réponse au burn-out était la prescription d’antidépresseurs et de repos, sept praticiens ont décidé de s’unir pour offrir une réponse pluridisciplinaire à ce « mal du siècle ». Ils ont donc crée le collectif burn-out qui rayonne autour d’Epinay-sous-Sénart (plus largement sur l’Essonne, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne) et propose un accompagnement complet aux personnes en burn-out.

Annie Fouksmann, sophrologue en qualité de vie et conditions de travail et formatrice en prévention des risques psycho-sociaux, est à l’initiative de ce groupement. Elle explique : « L’idée de départ est de proposer un programme d’accompagnement holistique sur la thématique du burn-out : prendre en compte simultanément des soins de l’esprit et du corps. A ce titre, nous avons développé un forfait découverte des pratiques, pour permettre à la personne en souffrance d’expérimenter facilement la complémentarité des techniques et d’oser tester certaines disciplines qui ne lui seraient pas familières« . À ce jour, la personne suivie bénéficie d’un accompagnement personnalisé et un parcours de soin est décidé, avec elle, en fonction de ses besoins.

L’équipe se compose de sept praticiens reconnus dans leurs disciplines : Annie Fouksmann, sophrologue, Nathalie Wienin, psychologue du travail, Medhi Aoun-Sebaiti, neuro-psychologue, Céline Marolleau, coach en développement professionnel, Vibaul Kol, docteur en pharmacie, Amandine Mardin, praticienne reiki et conseillère en huiles essentielles et Eric Bossard, art-thérapeute. Le collectif sera prochainement complété d’un ostéopathe en cours d’intégration.

Le collectif burn-out se consacre aussi aux activités collectives : groupes de parole et ateliers de prévention du burn-out. Les informations sont disponibles sur la page Facebook du collectif.

L’épuisement peut être lié à la gestion de la famille ou d’évènements difficiles, mais son origine se trouve souvent en entreprise. C’est pourquoi le collectif burn-out travaille actuellement sur une offre en direction des entreprises et des responsables de ressources humaines.

Un collectif novateur qui répond à une véritable demande et qui devrait rapidement faire des émules.

Renseignements et informations au 06.98.66.86.70, ou à c[email protected] Vous pouvez suivre les actualités du collectif sur leur page Facebook (« Collectif burn-out ») et Instagram (« Collectif_burn_out »).

La rédaction