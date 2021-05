Deux Saviniens créent une application pour voyager avec son chien

Mapets permet de recenser tous les lieux autorisés et accessibles aux chiens à travers une carte interactive.

C’est bien connu, le chien est le meilleur ami de l’homme ! Et pourtant, de nombreux lieux sont interdits aux compagnons à quatre pattes. Afin de pouvoir voyager avec son chien en toute sérénité, sans être obligé de le confier à un chenil ou à des proches, Anthony Deroeux et Alicia Favre ont imaginé Mapets. Originaires de Savigny-sur-Orge et propriétaires de Floki, les deux Essonniens sont en train de mettre au point une application collaborative pour recenser tous les lieux accessibles et autorisés aux chiens sur une carte interactive. Il suffit d’entrer la destination pour découvrir les endroits déjà répertoriés par les locaux ou les précédents voyageurs : plages, activités, parcs, restaurants ou encore hébergements sont concernés.