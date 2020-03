Coronavirus : à Milly-la-Forêt, un appel aux dons pour les soignants

Le restaurant-traiteur L’Orphée confectionne des repas pour les soignants de l’hôpital Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes. Sabrina, sa responsable, lance un appel aux dons pour poursuivre cet élan de générosité.

La solidarité est légion à Milly-la-Forêt. Hier, nous vous informions que les commerçants milliacois organisent un système de livraisons gratuites pour leurs clients en cette période de confinement. Le restaurant-traiteur L’Orphée joue aussi la carte de l’entraide. Depuis dimanche 15 mars, Sabrina, gérante, fabrique des repas à destination des soignants du centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes.

« On entend la détresse du personnel-soignant, ils travaillent dans des conditions déplorables, assure-t-elle. Même aller faire les courses c’est compliqué pour eux. Dimanche, j’ai vu une vidéo et je me suis décidée à agir. Ma boîte est en train de faire faillite. Au lieu de vendre les denrées qu’il me reste, je fais des repas pour les soignants de Corbeil. »

180 sandwichs le midi

De la quinzaine de repas préparés dimanche, Sabrina en est aujourd’hui à envoyer 180 sandwichs quotidiennement. Mais ses réserves ne sont pas sans fin ! Elle en appelle donc à la générosité des Milliacois et des habitants des alentours. La mairie de Milly-la-Forêt la soutient, tout comme le Carrefour Market de la ville, qui lui a offert ce vendredi 20 mars un chariot de denrées alimentaires.

« Si tout le monde donne un peu, on peut réussir, il ne faut pas être nombriliste, renchérit-elle. En allant faire leurs courses, les gens peuvent bien prendre un produit pour les soignants. Je m’occupe de cuisiner ensuite, il n’y a pas de problème. » Gâteaux salés ou sucrés, fruits, pâtes à tartes… ou « des choses faciles à garder et qu’ils peuvent manger pendant leur pause » , assure Sabrina. Tous les gestes de solidarité sont les bienvenus. « J’ai besoin de pains tous les jours pour les sandwichs », précise-t-elle. Sabrina recherche aussi une machine à café pour les soignants de l’équipe de réanimation pour enfants.

Des envois quotidiens

Chaque jour, à 11h30, un véhicule part de Milly-la-Forêt en direction de l’hôpital de Corbeil-Essonnes. Deux taxis volontaires qui offrent un bol d’air à Sabrina et au personnel-soignant, sous pression constante en cette période de propagation du Covid-19 en France.

Si elle espère que son « bagout » va faire bouger les choses, Sabrina précise qu’elle « ne veut pas de médaille. Je sais que si j’ai besoin un jour, pour mon fils par exemple, les soignants nous accueilleront à bras ouverts. »

Dépôt des dons au 55 place du marché. Ouvert de 10h à 14h et dès 19h le soir. Si la porte est fermée, contactez Sabrina au 07.78.07.42.59.