Essonne : la grande odyssée de Christian Perlwitz

Le musher, qui organise toute l’année des sorties familiales dans la forêt de Fontainebleau, participera en janvier à la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc. Son objectif ? « Profiter », assure-t-il.

Entre la forêt de Fontainebleau et les reliefs montagneux alpins, le dépaysement sera total pour Christian Perlwitz, musher, et six de ses 37 chiens. Le samedi 11 janvier, l’équipage sera au départ de la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, course de dix jours de chiens de traîneaux qui rallie Samoëns à Val Cenis, en traversant une vingtaine de stations dont Les Gets, Megève ou encore Valmorel. Des étapes de 25 à 43 kilomètres seront au menu des 55 meneurs de chiens de traîneaux en compétition. « J’y vais d’abord pour le plaisir-neige, assure le musher professionnel et de compétition de 41 ans. Nous nous sommes entraînés du mieux possible, dans notre environnement. Mais la neige ne va pas gêner les chiens, c’est plutôt l’ambiance qui cause plus de stress aux chiens, comme pour nous ! »

« Je vais me déchirer »

Plus de 50 000 spectateurs sont revendiqués par l’organisation, pour une course qui célèbrera sa 16e édition. Christian Perlwitz, connu sous l’étiquette d’Evasion Canine à la ferme de Launay de Moigny-sur-Ecole où est situé le chenil, ne se fixe pas d’objectif. « Il faut qu’on prenne nos marques avant de le refaire l’an prochain avec plus de chiens, précise-t-il. Sur ces courses de moyenne distance, il y a toujours une ambiance chaleureuse. Cette année, les Allemands viennent en force pour détrôner le Français Rémy Coste (ndlr : vainqueur en 2016, 2018 et 2019). J’aimerais pouvoir dire que je peux le défendre, mais non ! Avec les chiens, on est une équipe, à tous de se donner à fond. De mon côté, je vais me déchirer ! »

Le 22 janvier, le musher essonnien bouclera certainement sa première Odyssée. En 2006, il avait participé au trophée de la Grande Odyssée, une version réduite. Il avait sympathisé avec un Suisse. « Il sera là cette année, ce sera l’occasion de se revoir », sourit-il. Passée cette trêve enchantée, Christian Perlwitz retrouvera ses protégés et son quotidien, lui qui organise toute l’année des balades en forêt mais aussi des cross et randonnées canines depuis Arbonne-la-Forêt. « C’est la sixième année, ça commence à fonctionner, se félicite-t-il. J’ai une clientèle belge, japonaise et américaine. En Ile-de-France, je suis le seul, forcément ça attire. »

