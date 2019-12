Essonne : pour 2020, une fromagerie au château de Courances

Deux éleveurs de brebis souhaitent s’installer à Courances début février.

Un rêve est sur le point de se concrétiser. Audrey Garcia a décidé de quitter son poste d’écologue pour devenir éleveuse itinérante de brebis laitières et créer sa fromagerie bio. Une reconversion liée à ses envies d’agir pour la biodiversité.

L’installation est prévue pour février 2020 dans une grange aux abords du château de Courances. « Le propriétaire souhaitait faire un lieu de transformation alimentaire, c’est mon projet », sourit Audrey Garcia. L’atelier de fabrication des fromages sera un modulaire, une solution pour « impacter le moins possible les sols. » Pour Claire Rothfuss, responsable du Développement économique de la CC2V, « c’est une excellente nouvelle, car elle conforte les circuits courts dans un superbe lieu. Nous n’avions pas encore de fromagerie et c’est donc chose faite. »

Une cagnotte en ligne pour le matériel

« Avec Alexandre Faucher, éleveur-berger aussi, nous avons acheté un troupeau de 70 brebis laitières en 2018. » La joyeuse troupe broute entre Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne), Fontainebleau et Courances. « Elles sont toujours en plein air, s’enchante Audrey Garcia. Avec leur laine, elles supportent le froid et la pluie. Elles sont nourries exclusivement à l’herbe sur les terrains de céréaliers bio ou en reconversion. »

Pour financer les premiers aménagements, le matériel de traite et d’affinage ainsi qu’un lave-vaisselle pour les pots consignés, l’éleveuse a mis en ligne une cagnotte pour réunir 10 000 euros. En attendant, le duo « crée une trésorerie pour la fromagerie avec la vente de la laine ou des colis d’agneau. » Les deux associés ont besoin de réunir plus de 34 000 euros. Un chiffre connu grâce à l’œil avisé de la pépinière d’agriculteurs Les Champs des Possibles. « Elle aide les jeunes à se lancer et se porte garant pour éviter les soucis financiers. »

Renseignements :

Page Facebook Les brebis des possibles

Pour participer à la cagnotte, c’est par ici

Pour sponsoriser sa fromagerie, veuillez contacter Audrey Garcia à l’adresse : [email protected]

