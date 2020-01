Sud-Essonne : un salon d’Art expert en la Matière

Pour sa 45e édition, le salon Art et Matière s’installera sur les cinq communes du 25 janvier au 2 février.

Pour Christian Leclair, maire de Maisse, c’est « l’événement culturel du Sud-Essonne ». Du 25 janvier au 2 février, le salon Art et Matière est de retour. Pour cette 45e levée, 60 peintres, dix sculpteurs, neuf photographes et dix graveurs, ainsi que des jeunes de l’IMPro de Vayres-sur-Essonne exposeront dans cinq communes. Et, comme chaque année, chacune a sa spécialité : l’art animalier à Boigneville, les gravures à Gironville, les photographies à Prunay et enfin les peintures et sculptures à Maisse.

« L’art, on ne l’achète plus »

En 2019, 2 500 curieux avaient fait le déplacement. « C’est bien pour un petit pays comme le nôtre », sourit Albert Duchesne, vice-président du Salon, qui rappelle que les neuf organisateurs sont à la recherche de bonnes volontés pour les aider. De nouveaux talents et de nouvelles formes d’expressions côtoieront les fidèles d’un événement concocté par des bénévoles habités par l’envie de surprendre et d’émouvoir. Pourtant, des obstacles, sociétaux, se dressent devant eux… « L’art, on ne l’achète plus, souffle Albert Duchesne. Les artistes ne vendent plus du tout. Les frais de famille aujourd’hui, c’est internet, la télévision… du matériel qui évolue sans cesse. Au début de ce salon, on vendait chaque année entre huit et dix tableaux ou sculpteurs. Aujourd’hui, quand on vend une œuvre, c’est miraculeux. Même les institutions n’achètent plus d’art ! »

