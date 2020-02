Dourdan : derniers jours de l’exposition « Au fil des rencontres » en musique

Jusqu’au dimanche 16 février, la galerie de l’office de tourisme de Dourdan accueille deux artistes aux multiples facettes. Bijoux, sacs, tableaux… Toutes les œuvres sont uniques.

Deux femmes et deux univers artistiques à découvrir à Dourdan Tourisme. Hortense est créatrice d’accessoires féminins, chanteuse-compositrice et spécialiste des huiles essentielles. Habituée des expositions sur la commune, elle partage la galerie de l’office avec « sa sœur de cœur à la fois magnifique et mystique » Ruthie Levrier. « Je mets en lumière mes créations depuis sept ans, explique-t-elle. A chaque fois, j’invite un artiste à me rejoindre. Je veux faire profiter le plus possible de mon réseau. »

Une semaine pour promouvoir l’artisanat africain

Les sens d’Hortense sont en éveil pour le bonheur des artisans africains et des visiteurs curieux de découvrir l’histoire des tissus comme le wax, le bogolan ou encore celle du coquillage kori. « J’expose mes propres créations et celles d’artisans comme les colliers d’un jeune de 19 ans au Burkina Faso et un créateur de bijoux touareg au Niger. » Une manière de mettre en lumière l’artisanat de l’Afrique et des œuvres uniques car « chaque personne est unique. ». Pour la fabrication de ses sacs, Hortense utilise le wax conçu par la fabrique de sa famille au Cameroun et des objets du quotidien à la recherche d’une seconde vie. « J’utilise des sets de table, des vinyles, cela dépend ce que je chine, sourit Hortense. Même le fil, c’est de la récup’ ! »

Premier regard extérieur pour l’artiste américaine

Ancienne trapéziste aux Etats-Unis, Ruthie Levrier s’est installée sur Dourdan il y a quatre ans. « J’avais besoin d’une nouvelle expression artistique, confie-t-elle. J’ai découvert la peinture acrylique fluide et je n’arrive pas à m’arrêter. » Pas de pinceau pour l’artiste américaine, tout se fait avec une spatule, un sèche-cheveux ou bien avec le souffle. Elle utilise pour support des tomettes en terre cuite, des toiles et aussi des bijoux. « Je récupère la peinture qui coule de mes tableaux pour créer des boucles d’oreille ou des bagues. » Son univers coloré, floral et hypnotisant plaît aux visiteurs et a conquis Hortense : « je lui ai dit qu’il fallait qu’elle expose pour se rendre compte de son talent ».

Un final en musique

Amies dans la vie, les deux artistes ont crée un groupe de musique acoustique avec Marc, le mari de Ruthie Levrier. Hortense au chant, Ruthie à la basse et Marc à la guitare. Pour la première fois, « Two Girls & Whtie Guy » vont réaliser un concert ce vendredi et samedi à 18h30 et 20h. « Il y a toujours un concert à la fin d’une de mes expositions pour dévoiler toutes mes facettes. Ce sera le premier show public avec Ruthie et Marc. »