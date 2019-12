Dourdannais-en-Hurepoix : l’interco se divise, encore une fois

Dourdan a accueilli la dernière assemblée du Dourdannais-en-Hurepoix le mardi 17 décembre.

Pour la troisième fois de la mandature seulement, du public était présent en nombre pour assister à cette séance. Après le projet de Lidl à Roinville et le terrain synthétique du stade Gallais à Dourdan, c’est cette fois le projet de Vaubesnard qui a mobilisé les citoyens.

Les élus communautaires devaient en effet rendre un avis sur l’enquête publique relative au projet d’extension de l’écoparc Dourdan Nord. « Ce sujet a déjà été abordé en commission et en bureau. Nous sommes aujourd’hui dans l’attente de l’autorisation environnementale de l’Etat et c’est dans ce cadre que l’avis rendu ce soir sera pris en compte par le commissaire-enquêteur. Il faut souligner que la Mission régionale d’autorité environnementale a rendu un avis favorable », a souligné le président Yannick Hamoignon en introduction. Sachant bien que les débats seraient vifs, il a appelé chacun à intervenir avec respect et uniquement sur l’objet de la délibération. Maryvonne Boquet, 1re vice-présidente et maire de Dourdan, cette dernière accueillant sur son territoire le projet d’écoparc, a ensuite pris la parole.

Les élus de Dourdan rejettent l’avis favorable

« Si Dourdan est engagé aux côté de la Communauté de communes pour dynamiser les zones d’activité et l’emploi, elle est aussi sensible à un certain nombre d’interrogations sur cette opération, à la fois la desserte en transport, l’équilibre financier de l’opération ou la bande paysagère de 5 m », a-t-elle indiqué. Des interrogations qui ont amené les élus de Dourdan, issus de la majorité ou de l’opposition, « à voter défavorablement, même si (…)

