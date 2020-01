Draveil : L’EM-Fest envahit la Maison Daudet

Depuis plus de 15 ans, la maison d’Alphonse Daudet est en lien avec des artistes d’Afrique de l’Ouest, principalement des conteurs, mais aussi des écrivains, des musiciens et des peintres. C’est donc tout naturellement qu’elle s’inscrit dans le festival départemental EM-Fest, qui permet de découvrir la culture malienne du 1er au 9 février, en lien avec l’association TransAide, connue pour son engagement auprès du Mali et son exposition annuelle de grande qualité.

Pour le lancement de ce festival, la maison Daudet ouvre dès le 1er février avec un atelier dessin autour de la charte du Manden, un texte du XIIIe siècle, précurseur des Droits de l’Homme, classé au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. L’événement de ce jour sera la rencontre avec un écrivain qui personnalise la rencontre entre l’Afrique de l’ouest et l’Essonne : Habib Zoko. Ivoirien d’origine, aujourd’hui Vigneusien et ingénieur de formation, il a à cœur de faire connaître sa culture et ses racines au-delà du simple folklore. Après un livre sur les proverbes traditionnels et leur signification, il s’est lancé dans l’histoire d’un héros légendaire à travers une bande dessinée « Zokou Gbeuly ». Il vous convie à une rencontre autour d’un verre à 18h pour parler de son aventure d’écrivain, des superbes planches de l’illustrateur, Beniamino Delvecchio, du travail d’écriture et partagera sa passion pour le livre.

Cette année, avec TransAide, la Maison Daudet a invité l’artiste KPG et ses musiciens, venus tout spécialement du Burkina Faso et du Mali, pour un spectacle s’inspirant de l’insurrection au Burkina Faso, Kossyam, au Café culture de Draveil le 8 février.

Le programme complet est à retrouver ici !

N. Mayeur