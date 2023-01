Entretien avec Blanche Esther, gagnante du huitième tremplin musical de Brétigny-sur-Orge

Trois prétendants méritants mais un seul vainqueur. Le 21 janvier, les finalistes du huitième tremplin musical de Brétigny-sur-Orge, Jadanaë, Twingo Blindée et Blanche Esther, se sont départagés lors d’une soirée riche et éclectique au Rack’am. La fin d’une aventure débutée en juin et confirmée lors de la demi-finale en septembre. C’est la musicienne Blanche Esther et sa pop française qui ont fini par l’emporter.

Le Républicain : Pouvez-vous commencer par vous présenter ?

Blanche Esther : « Je suis Blanche Esther, une autrice-compositrice-interprète de 23 ans originaire de Corbeil-Essonnes !

L. R. : Comment a débuté votre rapport avec la musique ?

B. E. : J’ai commencé tôt, vers mes six ou sept ans. Je faisais du violon au conservatoire de Corbeil avant de m’essayer à plein d’instruments, la contrebasse, le piano, la guitare, les percussions. Au lycée, je me suis tournée vers le chant lyrique et j’ai continué mes études en ce sens car je voulais devenir chanteuse d’opéra. Mais, à côté, je composais de la pop et je me suis rendue compte que c’est ce qui me plaisait le plus. Depuis un an et demi, j’ai décidé de me consacrer à 100 % à mon projet Blanche Esther.

L. R. : Pouvez-vous nous le présenter plus en détail ?

B. E. : Pour l’instant, c’est un projet que je porte seule, sur scène ou en studio, même si j’aimerais à terme m’entourer, que ce soit au niveau administratif ou scénique. Je compose essentiellement avec des synthés et ma marque de fabrique, c’est l’utilisation de séquences de voix utilisées comme des instruments, qui mêle un peu pop et opéra. En terme d’influences, les deux principales que je peux citer sont Christine & the Queens et Aloïse Sauvage.

L. R. : Comment avez-vous vécu cette finale ?

B. E. : Honnêtement, j’étais heureuse avant même de connaître le résultat ! J’étais sereine pendant mon concert, j’ai vraiment pu en profiter à fond et donner le meilleur que j’avais à proposer. J’ai eu la chance de passer en première et ainsi éviter le stress de passer après mes compétiteurs. Pour la finale, j’ai beaucoup travaillé car je voulais surprendre, proposer quelque chose de différent de ce que j’ai montré à la demi-finale de septembre et aller plus loin dans ma proposition. Alors j’ai travaillé de nouveaux morceaux, mes transitions, l’ordre des chansons et même la chorégraphie car je danse beaucoup sur scène. Au final, être première du concours a été « le petit plus » : remporter le droit de faire une première partie au Rack’am, c’est une très belle opportunité.

L. R. : Quels sont les projets à venir ?

B. E. : J’ai deux concerts qui arrivent, le 2 février à Paris et le 11 février au Klobe à Palaiseau. Un single devrait sortir au printemps avec un clip. Je suis aussi très active sur les réseaux sociaux où j’avais l’habitude de poster des reprises, je vais bientôt recommencer ! »

• www.blancheesther.fr