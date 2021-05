Essonne : 10,2 millions pour le Domaine de Méréville

Le Conseil départemental de l’Essonne a approuvé le nouveau schéma directeur de restauration et d’aménagement du Domaine de Méréville le lundi 3 mai dernier.

Ce schéma directeur se caractérise par une approche globale par thème. Le programme de restauration s’attache donc aux éléments caractéristiques que sont, l’eau, le végétal, les cheminements y compris les allées, ponts et passerelles, l’architecture et enfin les grottes et enrochements.

Concernant l’eau, « le système hydraulique du jardin présente un état préoccupant que ce soit d’un point de vue paysager ou hydro-écologique », indique le schéma directeur. Une reprise globale est donc prévue qui rétablira également la continuité écologique ou encore la…