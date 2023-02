Essonne : 2022, une année chargée pour les gendarmes de Breuillet

Le lieutenant-colonel Deshors a effectué l’inspection de la brigade territoriale de Breuillet le vendredi 10 février.

Le major Thierry Vienet, commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Breuillet a accueilli le lieutenant-colonel Deshors, commandant de la Compagnie de gendarmerie de Palaiseau à 8h30 dans le cadre de l’inspection de la brigade.

Après la levée des couleurs et la présentation de la brigade au commandant de compagnie, l’inspection s’est poursuivie en interne. L’occasion d’évoquer une année 2022 qui, après deux années marquées par l’épidémie de Covid-19, marque un retour à la normalité dans la délinquance et des chiffres proches de ceux de 2019.

Les cambriolages, s’ils sont légèrement en hausse par rapport à 2021, retrouvent leur niveau de 2019. Les atteintes aux biens augmentent légèrement eux aussi, tandis que les vols liés aux véhicules sont en diminution. Une part de plus en plus importante de l’activité concerne les violences intrafamiliales. « Celles-ci sont en augmentation, avec beaucoup de harcèlement et de menaces de mort », constate le major. L’engagement pour la sécurité routière a aussi été une priorité et 31 permis de conduire ont été enlevés, principalement pour excès de vitesse.

9 affaires résolues grâce à l’ADN

Globalement, 840 interventions ont été effectuées en 2022 sur les trois communes couvertes par la brigade : Boissy-sous-Saint-Yon, Breuillet et Saint-Yon. Une augmentation de près de 30% par rapport à 2021 avec 171 interventions de plus.

Le major a également salué les résultats obtenus par son équipe menant à des interpellations pour des tags de menace contre les gendarmes à la Badaudière, le vol avec arme d’une moto par deux individus à Breuillet, et le vol d’une moto qui a débouché sur une affaire de recel de voitures sans permis et de quads. En 2022, 9 affaires ont été résolues grâce à des prélèvements d’ADN positifs.

Avec 16 militaires, la brigade de Breuillet est une petite unité à l’échelle de la compagnie de Palaiseau, mais « c’est une unité réactive, avec une bonne capacité d’adaptation et qui s’illustre par sa disponibilité », a insisté le lieutenant-colonel Deshors.

En 2023, les militaires de la brigade poursuivent leurs efforts, avec un premier indicateur favorable, une légère diminution des cambriolages.