Essonne : 2022, une année positive pour l’Ile de loisirs à Etampes

En 2022, Gérard Hébert, président du Conseil syndical de l’Ile de loisirs, veut renforcer la dynamique positive de l’espace.

Les Etampois et les habitants des alentours connaissent bien l’Ile de loisirs. Mais pour eux celle-ci se résume trop souvent à l’ouverture de la piscine à vagues l’été, et un lieu de promenade tout au long de l’année. Gérard Hébert et l’ensemble du Conseil syndical veulent changer cette image.

« Ma priorité, c’est de donner une image plus positive de l’Ile de loisirs et notre ambition serait de proposer des événements culturels ou sportifs régulièrement », souligne-t-il. Le seul événement régulier qui s’y déroule aujourd’hui est la brocante mensuelle. Mais cela va changer en 2022.

7 jours de Festival pour m’IMPROvise