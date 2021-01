Essonne : 249 000 euros pour les projets d’Oncy-sur-Ecole

Bruno Delecour, maire, a signé un contrat rural avec le Département et la Région ce lundi 25 janvier.

La signature de ce contrat a peut-être eu lieu en petit comité lundi, mais il ne faut pas s’y tromper, l’événement était de taille puisque les 249 000 € de subventions vont permettre à la commune d’Oncy-sur-Ecole de réaliser pour près de 380000 € de travaux.

Bruno Delecour, maire, a remercié Guy Crosnier, président délégué à la ruralité du Conseil départemental de l’Essonne, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France, pour le soutien de leurs collectivités respectives avec « un dispositif très efficace et beaucoup plus facile d’accès ».

Accompagner les villes dans leurs projets