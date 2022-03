Essonne : 40 exposants au Salon de l’environnement à Ollainville ce week-end

Le 4e Salon de l’environnement a lieu ce samedi 19 mars à l’espace Aragon.

Après deux années d’interruption, le salon lancé en 2016 par le Comité Agenda 21 de la commune revient. Une quarantaine d’exposants seront présents et un programme d’animation est proposé pour petits et grands et faire de ce rendez-vous un succès.

Sensibiliser, informer et rencontrer, tels sont les trois objectifs fixés par les organisateurs du salon. « Le développement durable est l’affaire de tous et les concitoyens, en grande majorité, souhaitent adopter des comportements respectueux de leur environnement. Lors de cette journée, les visiteurs pourront trouver des informations, des conseils, des documentations auprès des différents organismes et exposants présents sur le salon », souligne Patrick Bonnemye, conseiller municipal chargé du Comité Agenda 21.