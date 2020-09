Essonne : 560 téléphones portables recyclés à Paris-Saclay depuis février

L’agglomération met à disposition des bornes dédiées dans 17 communes.

Depuis février, l’agglomération Paris-Saclay a mis en place, via une convention avec Orange, une opération de collecte des téléphones portables usagés. Sept mois plus tard, elle affiche un bilan « encourageant » malgré le confinement : 560 téléphones ont été récoltés. Ces appareils, à la technologie souvent vite dépassée et souvent changés, finissent habituellement leur vie au fond des tiroirs.

Les déposer dans ces bornes permet de les valoriser de deux façons. S’ils fonctionnent, ils sont soit reconditionnés, soit revendus comme mobile d’occasion dans un pays émergent. Les bénéfices de ces ventes sont reversés à Emmaüs International pour financer des ateliers de récupération de déchets électroniques en Afrique…