Essonne : 5e salon de l’environnement à Ollainville

La 5e édition du salon aura lieu ce samedi 18 mars à l’espace Aragon.

Conseils, informations et documentations sont les trois piliers de ce salon qui verra donc sa 5e édition se tenir ce week-end. «Comme les éditions précédentes, l’objectif du salon est de sensibiliser le public à la biodiversité, encourager les mobilités douces, favoriser les circuits-courts, conseiller pour la rénovation énergétique », souligne Patrick Bonnemye, conseiller municipal, en charge du Comité Consultatif Agenda 21.

En pleine crise énergétique, les stands sur l’isolation des logements, les nouveaux modes de chauffage comme les pompes à chaleur, et tous les sujets sur les économies d’énergie, comme les portes et fenêtres répondant aux enjeux du moment, seront sans doute très prisés.

Le salon permet également de parler environnement au sens large. De la consommation alimentaire en circuit court et local avec les maraîchers et producteurs essonniens, le recyclage des déchets et l’économie circulaire, ou encore les mobilités douces avec un accent mis sur les nouvelles mobilités comme le vélo électrique.

Cœur d’Essonne agglomération sera présent pour informer sur les économies d’énergie, la gestion des déchets, et les projets agricoles sur le territoire. Des animations seront également proposées sur les oiseaux du bassin de Trévoix par le Syndicat de l’Orge, sur les mobilités par la Macif, ainsi qu’une randonnée de 8 km avec Randollainville.

Enfin, une conférence portant notamment sur les aides et subventions pour financer la rénovation énergétique de son logement sera proposée au public l’après-midi.

• Salon de l’Environnement, le samedi 18 mars 2023, de 10h à 18h, à l’espace Aragon. Entrée libre. Internet : mairie-ollainville91.fr