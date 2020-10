Essonne : 66 logements sociaux en construction à Baulne

Ce projet est porté par le bailleur social Les Résidences Yvelines-Essonne.

Le chantier a commencé en septembre dernier sur l’ancien site du silo, route de Corbeil. « Le silo n’était plus en activité depuis quelques années. Le promoteur les Résidences Yvelines-Essonne a racheté le foncier et effectué la destruction du silo en début d’année et va y réaliser 66 logements à caractère social », indique Jean-Luc Richy, maire-adjoint délégué à l’urbanisme.

L’immeuble situé le long de la RN191 sera de type R+2. Mais sur ce secteur à la circulation très dense, la question du stationnement était clé…