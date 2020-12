Essonne : 7 démissions au Conseil municipal de Les Granges-le-Roi

La démission de 7 conseillers municipaux va provoquer des élections municipales partielles.

Le 15 mars dernier, une seule liste se présentait aux suffrages des Grangeois pour les élections municipales. Stéphane Poussin menait cette liste avec 14 autres Grangeois de toutes sensibilités. Sept mois après, le 18 décembre, la démission de près de la moitié des élus va provoquer de nouvelles élections municipales.

Du côté des démissionnaires, on ne mâche pas ses mots avec le maire élu en mai 2020. « Très rapidement, le débat public est devenu quasi inexistant et la communication réduite à son strict minimum. En pratiquant un pouvoir absolu et en confisquant le débat démocratique, un avenir serein pour notre village semblait fortement compromis », indique Pierre Vallée, porte-parole de 6 des 7 démissionnaires dans un courrier aux Grangeois afin d’expliquer leur décision.