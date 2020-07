Essonne : 8 tonnes d’amour à recycler à Arpajon

L’association Les Bouchons d’amour a continué son travail durant la crise sanitaire. L a solidarité, cela ne se confine pas.

Ce lundi 6 juillet, les bénévoles de l’association Les Bouchons d’amour ont chargé 8 tonnes de bouchon patiemment collectés qui vont permettre de préserver l’environnement et d’alimenter l’économie circulaire.

L’association a trouvé un nouveau recycleur de bouchons, situé en France et non plus en Belgique comme auparavant. Ce sont donc vers Langres dans la Haute-Marne que les bouchons collectés par les bénévoles essonniens sont partis. Comme toujours, l’association…