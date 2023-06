Essonne : à Angerville, deux finales pour les footballeurs

La saison du Club sportif Angerville-Pussay va se terminer en apothéose.

Le Club Sportif Angerville Pussay, ou CSAP pour les intimes, n’est pas le club de football le plus connu de l’Essonne. Et pour cause, le CSAP évolue depuis plus de 60 ans dans le département…d’Eure-et-Loir ! Mais cela ne l’empêche pas de faire briller les couleurs de l’Essonne chez nos proches voisins.

Pour preuve, les deux équipes seniors du club vont disputer chacune une finale ce samedi 10 juin. Les deux équipes du CSAP participeront à la finale de la Coupe des Réserves pour l’une, et à la finale de la Coupe du District pour l’autre. C’est une première dans l’histoire du club.

A l’approche de ce sommet de la saison, les hommes du président Stéphane Lapeyre se préparent avec enthousiasme à ces deux chocs dont ils rêvent de sortir vainqueurs. Leurs atouts, en premier lieu le moral d’acier dont ils ont su faire preuve tout au long des qualifications, et en second lieu, les qualités footballistiques qu’ils ont démontré sur le terrain tout au long de la saison.

Les finales se disputeront le samedi 10 juin au stade Jean Bouin, rue Jean Bouin à Luisant.

• Finale de la Coupe des Réserves : CSAP/Ymonville à 14h30, Finale de la Coupe du District : CSAP/Lèves à 17h, au stade Jean-Bouin de Luisant.