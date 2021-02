Essonne : à Angerville, les batteurs pour la paix… et la jeunesse

Le bus des batteurs pour la paix a fait étape à Angerville le dimanche 24 janvier dernier.

Cette visite a eu lieu dans le cadre du projet Duo lancé par l’association des Batteurs pour la paix auquel plusieurs jeunes Angervillois vont participer. Ce projet vise à promouvoir l’égalité femme-homme auprès des jeunes.

« Le projet consiste à créer une mixtape de 5 titres. C’est important qu’il soit porté par des personnes de votre génération », a rappelé Kalid à la dizaine de jeunes angervillois présents et ayant répondu à l’invitation de la ville et de Naïma Sifer, maire-adjointe déléguée à l’action et participation citoyenne.