Essonne : à Arpajon les commerces innovent face à la crise

A Arpajon, les commerçants multiplient les initiatives lors de ce deuxième confinement.

Si la ville apporte un soutien global au commerce local (lire notre article du jeudi 19 novembre), à chaque commerce ses problématiques et ses solutions. Celles-ci diffèrent d’un commerce à un autre.

A la boutique Mary Cohr, Grande rue, un site Internet a été créé et un service de livraison mis en place. «J‘ai livré hier soir jusqu’à 19h. Mais même si l’on travaille, l’effet d’entraide est moins fort qu’au printemps», avoue Moïra Guillon qui souligne que pour elle novembre est plus important que décembre.

Un peu plus loin, Marilyne Moreau de la boutique de prêt-à-porter Sonate, a ouvert trop récemment, un an, et n’a pas encore pu obtenir des aides. Elle s’appuie sur une communication accrue sur les réseaux sociaux…

