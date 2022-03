Essonne : à Avrainville, Natacha marie Art et recyclage

Natacha Leroux propose des ateliers artistiques qui conjuguent création et recyclage.

Proposer une alternative à l’achat en incitant au ré-emploi et en fabriquant de ses mains, voici ce que propose Artyclage et Natacha Leroux sa créatrice. En donnant une seconde vie à des objets abandonnés, la jeune femme propose de pratiquer une activité créatrice qui fait du bien et qui en plus permet de faire un geste pour l’environnement et la planète.

Natacha travaillait auparavant dans le service communication d’une entreprise de la grande distribution. Une activité qui ne la comblait pas au niveau professionnel. C’est ce qui l’a poussée à créer Artyclage. Elle se déplace dans les établissements scolaires, les centres de loisirs, les maisons de retraite ou dans des cafés pour proposer sur 2h un atelier créatif sur un thème donné à un groupe.