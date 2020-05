Essonne : à Ballancourt-sur-Essonne les masques ont été distribués

C’était le samedi 16 mai. Les élus de la ville de Ballancourt-sur-Essonne se sont mobilisés pour distribuer les masques achetés par le Conseil départemental de l’Essonne pour tous les habitants du département.

Ces masques en tissu, lavables et réutilisables, ont été mis dans les boîtes aux lettres des Ballancourtois. Ils sont adaptés pour tous les adultes et les enfants de plus de 10 ans.

« Une seconde dotation de deux masques, l’un offert par la Communauté de communes du Val d’Essonne, l’autre par la commune, est prévue dans les prochains jours », annonce par ailleurs Jacques Mione, maire.

Les Ballancourtois auront alors à leur disposition 3 masques à la fois lavables et réutilisables leur permettant d’organiser leur vie quotidienne alors que le virus est toujours présent.