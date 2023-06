Essonne : à Brouy, les femmes ont du talent à revendre

Le fait-main français au féminin était sur le devant de la scène dimanche pour la première édition de l’expo-vente Les Talentueuses.

Qu’on se le dise, les femmes ont du talent dans le Sud-Essonne ! L’événement qui a eu lieu ce dimanche 28 mai baptisé Les Talentueuses a permis à 27 d’entre elles de mettre en avant leurs savoir-faire et de partager leurs passions.

«Je suis moi-même artisane créatrice, et lors d’une exposition où je participais, je me suis rendue compte qu’il y avait énormément de femmes avec beaucoup de talents. Je me suis dit qu’il fallait organiser une exposition pour mettre toutes ces compétences en valeur», confie Martine Croci, l’organisatrice de ce rendez-vous.

De la broderie, du crochet, des sacs, de la peinture, de la gravure, mais également des cordons bleus dans les deux food trucks présents, il y avait du talent au rendez-vous dimanche dans la salle polyvalente et à l’extérieur de celle-ci. Et cette liste est très loin d’être exhaustive.

Toutes les créatrices présentes avaient plaisir à partager ce qu’elles fabriquaient avec les visiteurs. Quelle technique elles utilisent, d’où leur vient l’inspiration, que des rencontres passionnantes et sur les étals, de véritables petites pépites à découvrir.

Parmi les exposantes, il y avait des Brogassoises comme Martine ou Valérie de Val Pâte en Folie, mais également des Essonniennes venus des villages et villes alentour et des départements voisins du Loiret et d’Eure-et-Loir. La qualité des créations a séduit le public qui avait fait le déplacement.

La municipalité et l’association Patrimoine et tradition de Brouy avaient apporté leur soutien logistique au déroulement de l’événement, et d’ores et déjà, rendez-vous est pris pour une deuxième édition.