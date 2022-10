Essonne : à Cerny, le restaurant L’Escadrille prend son envol

Depuis le mardi 27 septembre, le restaurant L’Escadrille, situé à l’aérodrome, a ouvert ses portes.

La promesse de la nouvelle équipe du restaurant est simple : «faire décoller vos papilles». Pour cela le Groupe Brame, qui a repris le restaurant en location-gérance pour 6 ans a décidé de faire confiance à une jeune cheffe pleine d’avenir, Camille Catinot.

«J’ai travaillé avec Camille par le passé et j’avais beaucoup apprécié sa personnalité. C’est une cheffe très sensible, hyper délicate et pleine de sensibilité », souligne Floriant Talluault, directeur général du Groupe Brame.