Essonne : A Crosne, une salle de sport incendiée

Dimanche 14 février, un incendie s’est déclaré dans une salle de sport crosnoise. Comme si ce n’était pas suffisant, les mêmes locaux ont été victimes d’un cambriolage la nuit suivante.

[Mise à jour vendredi 19 février à 9h50]

Dimanche 14 février, dans la matinée à 9h50, les locaux de la salle de sports située au 5 rue des entrepreneurs, ont pris feu. L’origine accidentelle de l’incendie a été confirmée par un officier de la police judiciaire. Les 470 m2 aménagés avec du matériel d’entraînement fonctionnel ont été totalement dégradés, avec barres et plateaux d’haltérophilie, cages de gymnastique, machines de cardio telles que des rameurs, vélos ou autres équipements onéreux ravagés par la chaleur et la suie. Sébastien Roche, Benjamin Laval et Mickaël Dos Santos, les trois propriétaires, sont sous le choc.

« La salle, nommée Sanzaru, venait de fêter ses deux d’existence il y a deux semaines. En plus de la difficulté de la crise sanitaire, avec la fermeture liée à la Covid et de ce feu terrible, un cambriolage a eu lieu la nuit suivante ! » confie Manon Freitas, pratiquante des activités, dépitée et indignée. Afin de soutenir moralement et financièrement les coachs, toute la communauté de la box se mobilise pour les aider à se relever le plus vite possible : une cagnotte en ligne a été créée, un appel d’aide qui a déjà atteint, seulement quelques jours après le sinistre, la somme de 4 755€. Aussi, du 16 au 28 février, la compétition en ligne Stronger together spécialement créée pour l’occasion verra ses bénéfices reversés à la salle de Crossfit crosnoise.

Vous pouvez suivre les actualités de la salle de sports sur sa page Facebook.