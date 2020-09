Essonne : à D’Huison-Longueville, le Comité des fêtes sur le pont

La fête du village a eu lieu ce week-end des 12 et 13 septembre.

Durant deux jours, les habitants de la commune, jeunes et moins jeunes, ainsi que ceux des alentours, ont pu profiter de l’événement festif organisé par les bénévoles de D’Huison-Longueville.

« Nous nous sommes posés pas mal de questions sur l’organisation de cet événement et il y avait du pour et du contre au sein de l’équipe. Cependant le maire Jean-Christophe Hardy et moi-même souhaitions organiser cet événement. Nous avons donc continué à nous préparer en prenant toutes les précautions possibles », confie Pascal Windels, président du comité.