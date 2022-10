Essonne : à Etampes, Cuisinella gagne la confiance de ses clients

Transparence et professionnalisme, les deux lignes directrices de l’équipe de Cuisinella Etampes.

En octobre 2020, une nouvelle page de l’histoire de l’enseigne Cuisinella s’est ouverte à Etampes. Quinze mois après la fermeture de l’enseigne et le départ inopiné de son dirigeant, une nouvelle équipe était sur pied avec à sa tête un des anciens salariés, Christophe Simon était à l’époque chef des ventes.

«Comme les clients d’alors, nous avons été surpris par cette fermeture dont nous n’avions pas été prévenus. Je suis arrivé un matin au travail et le magasin était fermé. Heureusement, le service client de Cuisinella a pris en charge tous les clients dont la cuisine n’avait pas été livrée et posée et tous les problèmes se sont réglés dans les semaines qui ont suivi», rappelle-t-il.